Le Havre. Une nouvelle crèche dans le quartier du Rond-Point

La Ville du Havre a inauguré jeudi 8 décembre la crèche Jeanne Tranchard, en lieu et place des anciennes écuries du square Grosos, dans le quartier du Rond-Point.

"Inaugurer un nouveau service public est toujours une bonne nouvelle. A fortiori lorsqu'il s'agit d'une crèche, qui manifeste le dynamisme de notre Ville. Nous sommes donc heureux que Jeanne Tranchard ouvre ses portes, en proposant un accompagnement spécifique aux familles", commente Édouard Philippe, maire du Havre.

La crèche Jeanne Tranchard, qui a ouvert ses portes en septembre dernier, est gérée par le groupe Léa & Léo. Elle accueille actuellement 60 enfants (dont treize avec un parcours d'insertion professionnelle des parents).

L'établissement se répartit sur deux étages : au rez-de-chaussée sont installés les moyens/grands et à l'étage, les bébés.

Afin de valoriser la qualité environnementale de l'établissement, une procédure de labellisation "écolo crèche" est en cours en partenariat avec l'organisme Label vie.

Un espace dégagé pour évoluer librement. - Anne-Bettina Brunet

Les enfants peuvent jouer librement. - Anne-Bettina Brunet

Un accompagnement spécifique des familles

En complément d'un multi-accueil de 44 berceaux, la crèche Jeanne Tranchard propose aux parents qui souhaitent s'engager dans une démarche de retour à l'emploi un mode de garde ainsi qu'un accompagnement spécialisé et personnalisé en matière d'insertion professionnelle. Un contrat d'engagement est conclu entre la famille et la crèche, et une conseillère en insertion socioprofessionnelle, salariée de la structure, accompagne les familles dans leur projet, en étroite collaboration avec les acteurs locaux de l'insertion.

Des jouets pour éveiller l'enfant. - Anne-Bettina Brunet

Des parcours ludiques. - Anne-Bettina Brunet

Un projet pédagogique novateur

Le projet pédagogique mis en place par l'équipe est de permettre aux enfants de s'épanouir en leur offrant des univers ludiques différents. Le projet pédagogique repose sur l'itinérance ludique : une pédagogie innovante qui s'articule autour de la libre circulation des enfants dans la crèche, de la création d'univers ludiques et le fait que l'enfant soit auteur de son jeu.