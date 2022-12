Orne. Automates, animations, marché de Noël : trois jours de fête à L'Aigle

Stands de créations artisanales, idées cadeaux, décorations de Noël : du vendredi 9 au dimanche 11 décembre, des exposants venus de toute la Normandie vont animer le marché de Noël sur la place de la mairie de L'Aigle. Vous y trouverez aussi vin et chocolat chaud, marrons grillés, miel et chocolat, huîtres et cervelas. À partir de vendredi 9, les chalets des automates seront installés place des Halles, place Boislandry ainsi qu'en contrebas de la mairie. Cette animation se veut avant tout familiale.

Arrivée du père Noël, musique, promenades en calèche, ferme des animaux, caravane des contes, structure gonflable et spectacle de feu vont animer ces trois journées, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.