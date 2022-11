Près de Caen. Deux ponts de l'agglomération tagués par des militants écologistes

Certains automobilistes calvadosiens ont peut-être distingué quelque chose de différent ce lundi 21 novembre, sur leur trajet quotidien. Deux ponts proches de Caen, l'un à Hérouvillette, l'autre non loin de l'abbaye d'Ardenne, ont été tagués durant la nuit du dimanche 20 au lundi 21 novembre. Une action revendiquée par Extinction Rebellion, un mouvement écologiste.

Il était possible de lire "la pollution de l'air coûte 100 milliards d'euros par an" et "pollution de l'air = asthme, AVC, cancer". Les militants dénoncent l'inaction de l'État, déjà condamné par la cour de justice de l'Union européenne. "Le but est de mettre en lumière l'action insuffisante du gouvernement concernant la pollution de l'air, et les conséquences catastrophiques qui en découlent", précise le groupe Extinction Rebellion Caen sur Facebook.

Une opération similaire avait déjà été menée sur le pont de Dozulé il y a presque deux ans, ayant mené à une interpellation et un procès.