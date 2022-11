[Reportage] Rouen. 2024 : tous mobilisés pour le compostage

Pour diminuer leurs déchets d'ordures ménagères, plusieurs habitants de l'agglomération rouennaise ont installé des bacs à compost dans leur jardin. Que ce soit dans une optique écologique ou pratique, ils utilisent leur compost en guise d'engrais pour leur jardin.

De plus en plus de particuliers se soucient de leur impact environnemental. Et certains ont décidé d'agir en installant un voire plusieurs bacs à compost au sein même de leur jardin. C'est le cas de Joseph Ernoult, retraité de Notre-Dame-de-Bondeville. Si au départ il a décidé d'utiliser un bac à compost, ce n'est pas seulement pour l'environnement. "Mon frère, qui est agriculteur, se moquait de moi parce que je mettais mes déchets de jardin à la poubelle alors, au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais me lancer." Il y a quatre ans, le Bondevillais a installé non pas un mais deux bacs à compost dans son jardin. "Au départ, il faut se faire violence pour s'investir dans ce projet car ça fait un peu de travail. Il faut bien sûr remplir le compost, mais cela nécessite aussi de l'entretien, ce qui prend du temps", explique le retraité. Pour éviter les mauvaises odeurs, il est essentiel "de brasser le compost au moins une fois par semaine", ajoute-t-il. Il a d'ailleurs fait l'acquisition d'un outil très utile, "c'est le Brass'compost. Il me permet de décompacter, mélanger et aérer le compost". Ses deux composteurs lui permettent de ne pas les remplir en même temps. "Au bout d'un an, le compost est prêt à être utilisé. Je m'en sers surtout comme engrais pour mon jardin."

"Nous produisons moins de déchets"

Catherine et Christophe Laumond, eux aussi retraités, ont également fait l'acquisition de deux bacs à compost dans leur jardin à Notre-Dame-de-Bondeville. Le premier a été mis en place lors du confinement, et le second plus récemment. "Pendant le confinement, nous cuisinions plus, alors nos enfants nous ont poussés à installer un bac à compost", raconte Christophe Laumond. Et pour faciliter leur quotidien, "à l'intérieur de notre maison, nous mettons nos épluchures dans une petite poubelle que nous déversons par la suite dans notre bac à compost qui, lui, est situé à l'extérieur". Depuis, ils ont déjà constaté des changements. "Nous produisons beaucoup moins de déchets dans notre poubelle d'ordures ménagères. C'était important pour nous. Nous y mettons des épluchures de légumes, de fruits."

Un compost de meilleure qualité

Ce n'est pas le seul point positif : "J'ai aussi remarqué que le compost qu'on achetait dans le commerce était moins efficace que le nôtre", souligne Christophe Laumond. Clarisse Boulanger, elle, habite au Petit-Quevilly. Petite-fille d'agriculteur, elle composte depuis son enfance avec ses parents et grands-parents. "J'ai été élevée comme ça. Je n'ai jamais mis mes déchets verts à la poubelle et pour moi, c'est une éducation." Depuis près de cinq ans dans son jardin, elle a fabriqué deux composteurs avec des palettes. "L'idéal, c'est d'avoir un double composteur. Il y en a un qu'on alimente la première année, et puis, au bout d'un an, on le retourne et on remplit le second." Ensuite, elle utilise ce compost transformé en terreau "pour entretenir mes plates-bandes de fleurs". Grâce à cette démarche, "ma poubelle grise est presque vide car tous mes déchets organiques vont dans mon composteur. Aujourd'hui, on peut aussi recycler beaucoup plus de choses".