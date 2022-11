Saint-Wandrille-Rançon. Accident entre deux voitures : deux blessés

Un accident s'est produit mercredi 9 novembre, peu avant 8 heures, sur la D22, à Saint-Wandrille-Rançon. Deux voitures se sont percutées. On déplore deux victimes, dont une qui s'est retrouvée piégée dans son véhicule. Une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation de Lillebonne s'est rendue sur place. Les deux victimes ont été légèrement blessées et transportées (dont une médicalisée) vers le centre hospitalier de Lillebonne.