Darnétal. Avec le nouveau Lidl, un mur de 10 mètres leur bouche complètement la vue

C'est une charmante petite maison de Darnétal, à deux pas de la mairie. Magaly et Laurent Veuiller y vivent depuis plus de 30 ans.

À l'arrière, leur jardin se termine par un mur d'environ deux mètres. Un mur qu'ils partageaient avec le Super U, dont le toit arrivait à la hauteur du haut du mur. Mais depuis les travaux du nouveau magasin Lidl, qui ouvre ses portes le mercredi 9 novembre, c'est une tout autre affaire. Le mur du jardin a été conservé et, derrière, le mur du nouveau supermarché, construit sur deux niveaux, avec un parking au rez-de-chaussée, atteint un peu plus de 10 mètres ! Il leur gâche désormais complètement la vue. "On avait vue sur la forêt, désormais c'est complètement bouché, on a assisté à la construction d'un monstre de béton", explique Laurent.

Des délais de recours épuisés

Le projet avait pourtant été présenté aux riverains, qui avaient constitué un collectif pour en apprendre plus sur le futur supermarché. Un représentant s'est déplacé et a montré les plans au couple. "C'était des plans à plat, montrés rapidement, sans perspectives… Nous ne sommes pas des spécialistes. On nous a dit que ça ne changerait rien pour nous", indique Magaly, qui estime qu'ils ont été trompés.

Avant la construction du Lidl, la vue était dégagée, le toit du précédent magasin ne dépassant par le mur du jardin. - DR

Du côté de la Ville de Darnétal, on estime que toute l'information a été passée. "Le permis de construire a été accordé le 31 mars 2021 et a été affiché par Lidl", explique le cabinet du maire. Le collectif de riverains a ensuite demandé des modifications, pour maintenir une clôture, avoir une fermeture automatique du parking et modifier l'emplacement des centrales d'air. Des recours ont été déposés par d'autres et le dossier a été revu pour un nouveau permis modificatif, déposé le 29 juillet 2021. Aucun autre recours n'a été déposé depuis, indique la mairie.

Mais ce n'est que lors de la construction, une fois mis devant le fait accompli, que le couple a compris quelle hauteur aurait ce mur, l'impact sur leur vue et sur la valeur foncière de la maison. Trop tard pour les recours…

Le nouveau magasin doit ouvrir ses portes, mercredi 9 novembre.

Le contact rompu

Du côté de Lidl, qui a répondu par mail à nos questions, on joue la carte de l'étonnement. "Nous avons mené ce projet dans un esprit de concertation qui a duré des mois et dans le respect des règles d'urbanisme qui prévoit une période de trois mois, dite de recours des tiers, qui donne la possibilité à tous les riverains de s'exprimer. Lidl a d'ailleurs accédé à plusieurs demandes formulées par les riverains dans la période. Les travaux sont maintenant terminés et il est impossible de les modifier ou d'accéder à des nouvelles demandes."

De son côté, le couple espère toujours un dédommagement, pour compenser la perte de la valeur de la maison, qui a été constatée par une agence immobilière. Des discussions ont été entamées avec Lidl. "Cela a finalement été refusé. On n'a pas eu de contrepropositions et désormais, nous n'avons plus de contact", explique Magaly. Le couple demandait une indemnité équivalente à 20 % de la valeur de leur bien.