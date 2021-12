Le Havre : des impressionnistes à Perret

La découverte des Amériques au XVIe a joué un rôle capital dans le développement du Havre et de son port. Deux siècles plus tard, la ville, construite sur un site géographique stratégique, est devenue l’un des quatre plus grands ports de France.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, occupé par les Allemands, le centre-ville a été bombardé à 80 %. Dès la Libération, la reconstruction est confiée à l’équipe d’Auguste Perret, architecte pionnier de l’utilisation du béton. C’est son projet, moderne et innovant, qui vaut au centre-ville du Havre d’être inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005.



Pratique. Parmi les sites symboliques de l’architecture de Perret, ne manquez pas l’église Saint-Joseph, l’Hôtel de Ville, l’avenue Foch, la rue de Paris. à visiter : le Musée Malraux, devenu la première collection impressionniste de France après le Musée d’Orsay ; la Maison de l’Armateur, un des derniers témoins des grandes demeures particulières du XVIIIe siècle ; le Muséum d’Histoire Naturelle. Les musées havrais sont gratuits le premier samedi de chaque mois. Office de tourisme, 02 32 74 04 04, www.lehavretourisme.com