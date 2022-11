Insolite. L'ancien ministre de la Santé britannique rejoint une émission de téléréalité, il est suspendu de ses fonctions 

Une retraite politique pas comme les autres. Matt Hancock, ex-ministre de la Santé britannique de 2018 à 2021, va participer à l'émission de téléréalité Je suis une célébrité… Sortez-moi de là ! (I'm a Celebrity… Get Me Out of Here !). Une émission qui met en scène des personnalités publiques livrées à elles-mêmes dans la jungle et qui doivent surmonter des épreuves pour rapporter de l'argent à leurs associations respectives.

Mais le Parti conservateur, auquel Hancock est affilié, ne prend pas cette nouvelle à la légère et décide de suspendre le député de ses fonctions. Néanmoins, le député peut toujours continuer à siéger au Parlement mais en tant qu'indépendant. Il touche donc toujours une indemnité parlementaire.

Matt Hancock est élu député depuis 2010. Alors qu'il était secrétaire d'Etat à la Santé et à la Protection sociale, il a été contraint de démissionner après la révélation de sa liaison extra-conjugale avec l'une de ses conseillères, Gina Coladangelo. Le ministre marié et père de trois enfants a été surpris par des images de vidéosurveillance, diffusées par le tabloïd The Sun en juin 2021.

Mais Matt Hancock n'est pas le premier ministre britannique à avoir participé à l'émission. Avant lui, en 2012, Nadine Dorries participe aussi à l'émission. Elle est de ce fait suspendue du Parti conservateur en 2012 et 2013. Mais ça ne lui a pas empêché par la suite d'être nommée ministre de la Culture, sous Boris Johnson.