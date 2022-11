Cherbourg-en-Cotentin. Magic Frip, la seconde main c'est magique

Tom Beaugé avait déjà lancé des friperies éphémères dans la région.

Aujourd'hui, il implante dans la durée

un magasin de seconde main à Cherbourg.

Pouvoir d'achat, écologie, l'envie de consommer mieux et responsable, le succès des friperies est réel aujourd'hui.

La seconde main à la côte, et les publics qui fréquentent les friperies sont de plus en plus très diversifiés. Ces lieux de vente ne sont plus réservés à un public de "babas cool", toutes les catégories sociales s'y retrouvent aujourd'hui pour chiner. Tom Beaugé, qui n'en est pas à son coup d'essai avec l'ouverture de friperies éphémères, et de vente de vêtements uniquement, s'installe définitivement pour une nouvelle aventure dans un local, 6 rue des fossés à Cherbourg.

Le concept reste le même, que pour ces friperies éphémères : la vente de vêtement de seconde main, pour parfaire sa garde-robe à moindre coût. Des vêtements pour toutes et tous sans oublier les chaussures que Tom répare ou raccommode au besoin. Le choix est large donc.

Sur les rayonnages, on trouve ainsi des "vêtements de grandes marques à prix bas et un grand nombre de chaussures neuves à prix cassés", indique Tom Beaugé.

L'agencement du magasin vogue sur la même tendance, les rayonnages et portiques sont aussi en matériaux de récupération. Tout le mobilier est ainsi conçu, avec principalement de la palette. "C'est mon grand-père qui a tout pensé et réalisé" ajoute fièrement Tom Baugé.

Magic Frip est ouvert :

du mardi au samedi de 10 à 19 heures.