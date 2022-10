Rouen. Pilier de la foire Saint-Romain, le patron de l'Ours noir est mort

L'annonce est laconique sur la page Facebook de l'Ours noir. Une photo de Gérard Poetschke devant l'un des nombreux grils sur lesquels sont cuits les porcelets, le plat emblématique de l'Ours noir, probablement le restaurant le plus connu de la foire Saint-Romain. Sur la photo, "RIP GÉGÉ", en lettres noires…

Le patron du restaurant est mort, lundi 31 octobre, à l'âge de 78 ans. Il avait repris l'affaire de ses parents et de ses grands-parents. Le restaurant célèbre cette année ses 70 ans. Gérard Poetschke avait contribué au développement de l'affaire, présente chaque année sur la foire Saint-Romain, mais aussi sur la Saint-Gilles à Elbeuf et dans de nombreuses foires du pays.

Un défenseur du monde forain

Il était aussi un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et un fervent défenseur du monde forain. La Ville de Rouen, qui lui avait remis la médaille de la Ville en 2017, lui rend d'ailleurs hommage dans un communiqué. "Le succès [de la foire] est en grande partie dû à l'engagement des forains, ces hommes et ces femmes qui ont le goût du travail. Gérard Poetschke en était l'illustration parfaite. Ne comptant ni son temps, ni son énergie, il a fait grandir l'entreprise familiale, avec le souci de transmettre sa passion à ses enfants et petits-enfants, à qui nous adressons aujourd'hui nos condoléances attristées", écrit le maire Nicolas Mayer-Rossignol dans ce communiqué.