Votre horoscope signe par signe du vendredi 14 octobre

Bélier

Vous n'avez pas vraiment le temps de vous accorder une pause ! Vos activités vous font tourner dans tous les sens.

Taureau

Pour votre plus grand plaisir, le climat actuel vous invite à être généreux et disponible envers vos proches.

Gémeaux

Vous ne manquez pas d'énergie mais ce sont les contrariétés sentimentales qui vous minent.

Cancer

Amis Cancer, Vous devriez sortir le grand jeu si vous voulez être positivement remarqué !

Lion

Un ami a une peine de coeur et vient vous faire des confidences. Vous êtes attentif et empathique et vous écoutez jusqu'au bout ce qu'il a besoin d'exprimer.

Vierge

Vous vivez une journée agitée et stressante. Vous avez du mal à contrôler ce que vous faites, ce qui implique un risque pour votre portefeuille.

Balance

Profitez des aspects du moment pour décompresser et partager du bon temps avec ceux qui vous sont chers.

Scorpion

Un besoin d'évasion mentale se fait sentir, vous avez besoin de sortir des affres du quotidien pour préserver votre forme.

Sagittaire

La journée pourrait générer un peu de tension. Parfois une remarque anodine met le feu aux poudres , détendez-vous !

Capricorne

Soyez moins égocentrique et misez sur l'écoute afin de mieux comprendre les personnes qui vous entourent.

Verseau

Vous avez du mal à avancer, vous devez faire très attention à vos finances et vous devrez limiter les dépenses.

Poissons

Malgré les compliments que l'on vous fait, vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau, reprenez confiance en vous !