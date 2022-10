Cherbourg-en-Cotentin. La Cherbourgeoise annulée à cause de la météo

La traditionnelle course La Cherbourgeoise, organisée à l'occasion d'Octobre rose, mois de lutte contre le cancer du sein, est annulée. Prévue ce dimanche 2 octobre à Cherbourg-en-Cotentin, elle ne pourra pas se tenir en raison des conditions météo, annonce Lydie Le Poittevin, maire adjointe en charge de la santé.

Comme le reste de la Normandie, la ville manchoise va subir des averses de pluies sans discontinuer jusqu'en fin de journée, accompagnées de rafales de vent allant jusqu'à 40 km/h.

Une troisième annulation

"Les bénéfices des inscriptions sont au profit de l'association Cœur et Cancer et servent à aider les malades et leurs familles, à organiser des actions de prévention et d'information, mais également à l'achat de matériel médical", précise l'adjointe au maire.

C'est la troisième année que cette course-marche rose ne peut pas se dérouler dans son format habituel, après deux éditions touchées par la crise sanitaire, qui avait empêché tout

rassemblement.