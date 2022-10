Bonne table à Rouen. Lolo & Zaza, la pizza au feu de bois

Le restaurant a beaucoup fait parler de lui à son ouverture, au mois de mars. Avec une opération commerciale d'envergure : 1 000 pizzas gratuites sur les cinq premiers jours. Depuis, le succès de Lolo & Zaza ne se dément pas. Le restaurant de la rue Cauchoise attire les foules, avec ses pizzas au feu de bois de qualité dans un tarif très raisonnable. "On va rester en dessous de 10 euros la pizza", défend la gérante, Géraldine Caron, qui mise sur le volume de vente pour s'y retrouver. Car la qualité n'est pas sacrifiée. À cette adresse, tout est frais, la pâte est faite maison, et la cuisson minute, dans l'impressionnant four au feu de bois qui trône au milieu de la salle. "On était dans la boulangerie, donc on a une certaine maîtrise de la pâte, et puis on a voulu bifurquer vers la pizzeria", explique la gérante. Son mari et son fils ont pu tester le concept à Montreuil, dans leur premier restaurant, avant l'ouverture à Rouen.

Composez votre pizza

"On a une liste de pizzas signatures avec trois tarifs", qui vont 7,90 à 9,90 euros pièce, en fonction de la pizza choisie. Il est aussi proposé au client de composer sa propre pizza en choisissant sa base, sauce et fromage, puis les ingrédients qu'il veut ajouter. "Ça fonctionne très très bien", assure Géraldine. Lors de ma venue, je choisis une pizza signature Italienne avec sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, tomates séchées, speck, pesto de basilic et roquette. Une assiette bien copieuse, généreuse en garniture. La pâte est réussie et la cuisson au feu de bois est indiscutablement un plus.

La pizza italienne

La note est plus que maîtrisée avec seulement 10,90 euros pour la pizza et une eau gazeuse. Je fais l'impasse sur les desserts, pizzas sucrées ou petite carte resserrée. L'éventail des propositions doit s'élargir lorsque le restaurant va s'agrandir, grâce au rachat d'une case juste en face : une cinquantaine de places assises de plus à venir dès le mois de janvier.

Pratique. 45 rue Cauchoise à Rouen. Tel : 02 79 91 98 44