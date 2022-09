États-Unis. Déjà condamné à 30 ans de prison, l'ex-chanteur R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie 

Une des affaires les plus macabres du show-business américain arrive à son terme. L'ancien chanteur de R&B R. Kelly, 55 ans, a été reconnu coupable, mercredi 14 septembre, de détournement de mineurs et de production de pédopornographie, par un tribunal de Chicago.

L'ancienne superstar de la musique, dont le titre I Believe I Can Fly a inondé les charts dans les années 1990, est dans le viseur de la justice des États-Unis depuis de nombreuses années. Les multiples accusations à son encontre, dont les plus anciennes remontent à 1996, dépeignent un prédateur sexuel dont les cibles de prédilection sont les (très) jeunes femmes, parfois à peine entrées dans l'adolescence.

En juin 2022, le tribunal fédéral de Brooklyn avait déjà reconnu R. Kelly coupable d'exploitation sexuelle de mineurs, d'enlèvement, de trafic, de corruption, d'extorsion et de travail forcé. L'ex-chanteur avait alors été condamné à une peine de 30 ans de prison et qualifié par le tribunal de "danger" pour ses victimes et pour l'opinion publique.

Le procès du 14 septembre a donc reconnu Robert Kelly, de son vrai nom, coupable de nouveaux chefs d'accusation. Sa peine, qui sera fixée prochainement, peut aller de 10 à 90 ans de prison, en plus des 30 qu'il est déjà en train de purger. Il a fallu près de 11 heures, au terme d'un procès long de trois semaines, à un jury de 12 personnes pour parvenir à ce verdict.

Plusieurs extraits vidéos, montrant R. Kelly commettant des violences sexuelles sur des adolescentes, dont l'une d'elles était âgée de 14 ans, ont été diffusés durant le procès. Le procureur John Lausch a tenu à "remercier les victimes pour leur force, leur persévérance et leur courage d'être venues témoigner" et à rappeler que "les dommages infligés par M. Kelly à ses victimes sont incommensurables".