Bonne table à Caen. Cuisine bistronomique à La Véranda

"J'ai eu un petit coup de cœur pour cet endroit", confie Fabian Roux, le nouveau propriétaire et chef depuis mars dernier du restaurant La Véranda. "C'est un des plus vieux restaurants de Caen, je ne voulais rien modifier. J'ai rénové mais je voulais garder cet esprit de bistrot chaleureux." Il faut dire que c'est plutôt réussi : banquette, rideaux et bougies donnent au lieu cette ambiance feutrée.

Melon et agneau

Sur la carte, plusieurs plats nous tentent, mon ami et moi. Il y a par exemple une entrecôte de race normande sauce au poivre des gorilles, un filet de bar beurre citronné, courgettes et écrasé de pommes de terre au pamplemousse ou des linguines au homard. "Je change la carte en fonction de la saison, deux à trois fois dans l'année", explique le chef, pour qui c'est la première affaire. Finalement, nous optons pour le menu qui, lui, "change régulièrement, tous les 15 jours à peu près", avec ce jour-là trois entrées, quatre plats et les desserts de la carte au choix.

En entrée, je me laisse tenter par le classique melon-jambon totalement revisité en un gaspacho de melon, chips de jambon fumé et menthe. Une entrée rafraîchissante qui met l'eau à la bouche pour la suite. Pour le plat, ce sera le croustillant d'agneau aux herbes fraîches et légumes croquants. Un délice. Il faut dire que le chef travaille "avec des produits frais et de saison". Fabian Roux aime "tout cuisiner", même s'il avoue avoir un penchant pour les sauces.

Le croustillant d'agneau.

Enfin, pour le dessert, je choisis l'un de mes classiques préférés : la mousse au chocolat. Le tout m'aura coûté 28 euros. Le midi, il est aussi possible de prendre entrée/plat ou plat/dessert au menu pour 20,50 euros. L'été prochain, une belle terrasse devrait voir le jour pour accueillir les clients en extérieur.

Pratique. La Véranda, 30 rue Général-Giraud à Caen. Ouvert du mardi au samedi midi et soir. À partir d'octobre du lundi au samedi. Tél. 02 50 28 08 91.