Semaine rouge de 1944 : Rouen se souvient

Mardi 30 août, pour le 67e anniversaire de la libération de Rouen, en présence du maire Valérie Fourneyron et du préfet Rémi Caron, la municipalité et les anciens combattants se sont retrouvés devant le Palais de Justice pour le dévoilement de la plaque commémorative des bombardements de la terrible "semaine rouge" et du 26 août 1944. Cette plaque, déjà existante, a été replacée plus haut sur la façade, près de la porte côté métro. Le résistant rouennais Pierre Claise était également présent.

"Les impacts des bombes lors des bombardements de la ville de Rouen pendant la semaine rouge (30 mai au 5 juin 1944) et le 26 août 1944, ont été maintenus en l'état volontairement pour rendre hommage et perpétuer le souvenir des milliers de victimes en ces jours décisifs et rappellent quel a été le prix payé par la ville de rouen pour la Libération de la France", peut-on lire sur la plaque.

Les cérémonies commémoratives se poursuivent tout au long de la journée, au Monument des martyrs et héros de la résistance puis rue du Donjon, au Mémorial de la Déportation.