La prouesse végétale du lycée Marcel Sembat de Sotteville

Après plus de trois ans d’une rénovation colossale, la plus importante réalisée par le Conseil régional de Haute-Normandie qui a déboursé la bagatelle de 56,5 millions d’euros pour refaire l’établissement de fond en comble, le résultat est plutôt bluffant.

Prolonger le bois

Sans conteste, même si le nouvel intérieur vaut le détour, la plus grande prouesse architecturale du bâtiment se trouve au-dessus des têtes : un toit de 8 500 m2 entièrement végétalisé, “la quatrième plus grande toiture de ce genre en Europe”, s’enorgueillit le président de la Région Alain Le Vern. Presqu’impossible à apercevoir lorsqu’on chemine dans les salles de cours et ateliers techniques dernier cri, le gazon aérien se découvre depuis le tout proche bois de la Garenne. C’est d’ailleurs la présence de cet espace boisé qui explique en grande partie le choix du toit herbeux : “Nous devions intégrer le bâtiment dans son environnement et donc assurer un prolongement végétal avec le bois voisin”, retrace Anne Pezzoni, architecte responsable de projet au sein du cabinet Archi 5 Prod, basé à Montreuil.

L’esthétique évidente d’une telle structure ne doit pas faire oublier pour autant les vertus écologiques de celle-ci. “Le toit végétal augmente de 20 % l’isolation, de 35% la rétention d’eau et procure un raffraîchissement naturel dans les salles situées en-dessous”, détaille Anne Pezzoni. Pendant deux ans, il faudra toutefois arroser régulièrement la toiture pour favoriser l’enracinement. Enfin, une fois par an, un jardinier prendra de l’altitude pour tondre au roto-fil les surfaces les moins pentues !

Photo Thomas Jorion