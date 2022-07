Insolite. Noah Schnapp, star de "Stranger Things", sort sa marque de pâte à tartiner

Après avoir été révélé dans la série Netflix "Stranger Things" pour le personnage de Will, Noah Schnapp, dévoile sur compte Instagram, son nouveau projet. Noah a annoncé à ses abonnés ce sur quoi il a travaillé depuis plus d'un an. Contre toute attente, l'acteur américain est à la tête d'une nouvelle marque de snacking. "To be honest it's cool to care", traduisez ici "honnêtement c'est cool de s'en préoccuper". Le produit est vegan, sans huile de palme, ce que la marque aux trois lettres - TBH - annonce comme "le futur de la pâte à tartiner". Ce futur, c'est celui de la plantation d'arbres grâce aux recettes des ventes. La marque propose d'autre produits, et même des vêtements à l'effigie de TBH.