Normandie. Plus de 6 000 emplois autour de la filière nucléaire dans la région

Plus de 6 000 emplois sont générés par l'activité des centrales nucléaires normandes. C'est le résultat d'une note de l'INSEE parue jeudi 7 juillet. Les trois centrales - Flamanville (Manche), Paluel et Penly (Seine-Maritime) - créent environ 3 900 emplois directs dont 1 330 à Flamanville, 1 620 à Paluel et 870 à Penly. Si on compte les salariés et leurs familles, cela fait 11 300 personnes concernées, qui résident presque toutes en Seine-Maritime et dans la Manche. Ces centrales font travailler des fournisseurs et sous-traitants : cela représente 2 200 emplois indirects en France. Les salariés des centrales normandes sont souvent jeunes. Quatre sur dix ont moins de 35 ans. Ils sont pour la plupart très qualifiés, plus de neuf sur dix occupant une profession intermédiaire ou un poste de cadre. Les rémunérations sont aussi supérieures à l'ensemble de l'industrie normande. La production d'électricité nucléaire normande représente près de 10 % de la production nationale. 90 % de l'électricité produite en Normandie vient du nucléaire.