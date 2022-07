Tourisme. Le domaine de Forges-les-Eaux : un complexe singulier entre fête et repos

Au sein d'une station classée de tourisme, le domaine de Forges est un complexe hôtelier où séjourner le temps d'un week-end.

Un premier casino au XIXe siècle

Avant d'appartenir au groupe Partouche, les divers bâtiments du domaine ont traversé le temps. Le domaine de Forges comprend un casino, un hôtel, un parc et un espace spa.

Le premier casino voit le jour au début du XIXe siècle avant de partir en cendres en 1896. L'actuel casino, reproduction d'un temple grec, est inauguré en 1902-1903. Il connaît de grands changements dans les années 50. Aujourd'hui, il fait partie des 15 premiers casinos de France.

Le Forges Hôtel est quant à lui érigé dans les années 90 dans le parc du casino. L'hôtel quatre étoiles comprend aujourd'hui des chambres spacieuses qui se veulent élégantes et design. Le spa et la piscine entretiennent la tradition des anciennes cures thermales si chères à la ville de Forges-les-Eaux.

Des activités

à foison

Divertissement et détente sont les maîtres-mots au domaine de Forges. Pour les joueurs, le casino offre une grande variété de machines et de tables de jeux. Le domaine propose de nombreuses activités comme le vélo, le tennis, la pétanque ou encore le volleyball. Le golf, avec son practice et son parcours de 18 trous, peut se pratiquer en dilettante ou avec l'aide d'un professionnel.

Le Forges Beach et le parc sont des endroits parfaits pour un moment de calme au bord du lac. La relaxation complète se déroule dans le spa de 700 m2 où des massages et soins sont prodigués.

Pratique. Renseignements au 02 32 89 50 57 ou sur forgeshotel.com.