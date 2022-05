Calvados. Un enfant de 4 ans repêché dans une piscine par des vacanciers

Tout est bien qui finit bien. Le beau temps du week-end et les températures estivales ont poussé de nombreuses personnes à s'installer à proximité des zones d'eau et même de piquer une tête pour les plus courageux. Attention toutefois aux jeunes enfants. Samedi 21 mai, un petit garçon de quatre ans a échappé à la surveillance de ses parents au niveau de la piscine du camping Cap Fun, à Hermanville-sur-Mer. Il est tombé à l'eau et a été repêché par des vacanciers. Le Samu s'est déplacé, afin de s'assurer que tout allait bien.

À cette époque de l'année, les risques de noyades sont réels, notamment en mer. En cas de problèmes sur le littoral, vous pouvez joindre le 196.