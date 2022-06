Seine-Maritime. Législatives 2022, les enjeux sur la pointe de Caux

Les élections législatives 2022 sont organisées les 12 et 19 juin. Sur la pointe de Caux, la campagne laisse peu de surprise.

Le Havre, deux sortants dans la course

Sur Le Havre, regroupant la septième et la huitième circonscriptions, Emmanuel Macron était arrivé en tête lors de la dernière présidentielle, avec 63,45 % des voix exprimées. Pour ces législatives, les deux députés sortants se représentent : Agnès Firmin-le-Bodo (Horizons - Ensemble !) sur la septième et Jean-Paul Lecoq (Parti communiste français - Nouvelle Union populaire écologique et sociale) sur la huitième. Agnès Firmin-le-Bodo avait été élue au second tour en 2017, avec 62 % des voix face à Antoine Siffert (Parti radical de gauche) qui ne se représente pas. Jean-Paul Lecoq avait, lui, obtenu 63 % des voix au second tour face à Béatrice Delamotte (La République en marche) qui ne se représente pas. Sauf énorme surprise, ces deux poids lourds de la politique havraise devraient conserver leur siège.

Cinquième circonscription :

PS - Ensemble ! - RN

La circonscription rassemble les villes de Lillebonne, Duclair et Pavilly. Le Rassemblement national y progresse d'année en année. Lors de la dernière présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête à Lillebonne (53 % des voix). Mais le député sortant est un socialiste, Gérard Leseul. En 2017, Christophe Bouillon (Parti socialiste) s'était imposé contre Jean Delalandre (Les Républicains). Après sa démission en 2020, Gérard Leseul avait remporté la législative partielle face à Jean-Cyril Montier (RN). Cette année, les électeurs retrouveront le même trio avec une nuance, Jean Delalandre a rejoint Ensemble !.

Neuvième circonscription :

la députée sortante désavouée

De Saint-Romain-de-Colbosc à Fécamp, la circonscription a fortement voté RN lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen est arrivée en tête à Bolbec alors qu'Emmanuel Macron s'imposait d'une courte tête à Fécamp, ville la plus peuplée. Stéphanie Kerbarh, députée sortante (LREM à l'époque), se représente, mais cette fois pour le Parti radical, après avoir été exclue de LREM pour sa candidature dissidente lors des régionales en 2021. Ensemble ! a créé la surprise en investissant Marie-Agnès Poussier-Winsback, maire de Fécamp. Adhérente d'Horizons, elle a soutenu Valérie Pécresse lors de la présidentielle.

