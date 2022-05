Cadeaux. Jouez avec Tendance Ouest et gagnez une croisière de deux jours

Gagnez votre croisière de deux jours sur un voilier avec un skipper, direction Jersey. Découvrez les couleurs et les saveurs britanniques à quelques milles nautiques des côtes normandes. Vous êtes intégrés à un équipage, vous participez à la vie à bord, aux manœuvres et vous aborderez, à votre rythme, la lecture des cartes ou le calcul des marées…

Une croisière offerte par Granville Terre et Mer et Cap Anglo, à l'occasion des Puces Nautiques de Granville, le week-end des 3-4-5 juin prochains à Granville ! Pour gagner votre croisière, envoyez NORMANDIE par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 27 mai, entre 7 h 30 et 8 heures, avec Pierre et Laure dans Normandie Matin.