Bonne table dans l'Orne. À La TTablée, c'est vous le chef !

Un concept original ! À Gacé, la boutique des Éleveurs de la Charentonne a ouvert un espace désigné La TTablée. Il est possible de cuire soi-même sa viande.

De l'élevage à la transformation,

de la vente à la restauration

À l'origine, la société est le fruit d'une réflexion commune de cinq agriculteurs originaires du canton de La Ferté-Fresnel, à une dizaine de kilomètres de L'Aigle. Son atelier, situé à Gacé, a pour vocation de découper et transformer des viandes bovines, porcines, ovines et de la volaille, puis de les commercialiser directement dans leurs boutiques. Mais les éleveurs ont vu plus loin. La boutique de Gacé propose aux clients de manger sur place en cuisant eux-mêmes leur propre viande.

Si certains ont déjà ouvert des paquets de gâteaux dans le rayon d'un magasin puis l'ont réglé quelques minutes après à la caisse, ils ne seront pas dépaysés. Ici, il est possible de déambuler entre les rayons à la recherche de sa viande préférée. Brochettes, côtes de porc, ribs à la mexicaine, pavé de bœuf sauce au poivre, cœur de basse côte à griller… La liste est longue, pour ne pas dire immense.

Un grand choix de viande est proposé.

Et si le choix dans les rayons boucherie est conséquent, la boutique possède également un étalage de légumes, des frigidaires remplis de fromages et un espace bières et vins issus de producteurs locaux. Après avoir fait le tour, je décide de prendre un faux-filet de bœuf à griller à 6,41 € les 280 grammes. Un prix plus que raisonnable. En ce qui concerne l'accompagnement, le menu "Saveurs de nos campagnes" à 5,50 € plus le prix de la viande permet un accès aux entrées et desserts en libre-service. Avec les beaux jours qui font leur retour, je choisis une salade niçoise en entrée et accompagne le faux-filet de haricots. Pour clôturer ce repas, je choisis une crème dessert au caramel. Le café est également en libre-service, un bon point pour refaire le plein d'énergie avant de reprendre le travail, pour un repas qui m'aura coûté 11,91 €.

Pratique. Tél. 02 33 35 35 35