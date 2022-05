Législatives 2022 - Manche. Qui sont les candidats de la deuxième circonscription ?

La deuxième circonscription de la Manche couvre le sud du département. Elle s'étend de Granville, commune la plus peuplée, à Barenton, à l'est. Pontorson, Saint-James et Saint-Hilaire-du-Harcouët forment la frontière sud, collés à l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. La circonscription est peuplée par 122 276 habitants.

Elle est détenue par Bertrand Sorre, de la majorité présidentielle.

Sept candidats se sont déclarés sur ce territoire pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

• Bertrand Sorre (Renaissance), 57 ans, directeur d'école, député sortant. Il a été élu en 2017 avec 61 % des voix. Il a fait basculer la circonscription de la droite vers le centre, en remplaçant un député Les Républicains.

• Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement national), 64 ans, professeure d'histoire-géographie, conseillère régionale. En 2017, elle est arrivée en 3e position avec presque 10 % des voix.

• Denis Féret (Reconquête !), 60 ans, artisan traiteur, conseiller municipal d'opposition à Granville. De la droite républicaine, il a rejoint le parti d'Éric Zemmour.

• Patrick Grimbert (La France insoumise), 65 ans, aidant familial. Candidat il y a cinq ans, il avait alors récolté un peu plus de 6 % des suffrages.

• Mai Tran (Lutte ouvrière), 49 ans, professeure de lettres. Elle vit en région parisienne. Elle a déjà été candidate en 2012 et 2017 sur la troisième circonscription de la Manche.

• Valérie Gouzien (Parti animaliste), 55 ans, inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière. C'est la première fois qu'elle se présente à une élection.

• Anne-Marie Lair (Ensemble pour les libertés), 53 ans, gestionnaire de patrimoine. Elle est élue à la CCI Ouest Normandie de Granville.

Retrouvez toute l'actualité sur les élections législatives ici.