Logement : à Darnétal, des HLM rendues plus accessibles

Logiseine procède ainsi à la rénovation complète de l’électricité, des sanitaires et du chauffage, avec, notamment, la pose de répartiteurs individuels. Logiseine s’est aussi engagé à rendre 200 logements accessibles aux personnes âgées ou handicapées, dans les tours Borel et Bécquet. Un choix récompensé en 2009 par le Conseil général de Seine-Maritime.

“Le but est de favoriser le maintien à domicile, dans un quartier vieillissant mais très attractif et bien desservi”, explique Vincent Delizy, directeur de la gestion immobilière. Les halls d’entrée vont être refaits en décembre et quatre nouveaux ascenseurs verront le jour. “Une mutation des locataires intéressés mais vivant dans d’autres immeubles sera possible”.