Calvados. La soirée vire à l'agression au couteau

Deux hommes, l'un en détention provisoire et l'autre sous contrôle judiciaire, étaient jugés jeudi 5 mai au palais judiciaire de Caen pour violences et coups avec arme blanche. L'incident s'est produit dans la nuit du 8 mars 2022, vers 4 heures du matin, impliquant deux groupes de plusieurs personnes. Après une soirée bien arrosée, un groupe d'amis sort d'une boîte de nuit en parlant et riant fort dans la rue. Les deux prévenus passent la soirée avec une habitante du quartier, tous sont alcoolisés. Cette dernière se met alors à sa fenêtre et invective les passants. Menaçante, elle sort de son appartement et s'en prend violemment à l'une des jeunes femmes du groupe, l'insulte et lui tire les cheveux. La jeune femme agressée tombe à terre, tandis que les mis en cause rejoignent la femme violente et commencent à frapper.

Celui qui sera placé en détention provisoire est armé d'un couteau. À la barre, il explique qu'il voulait seulement se défendre, que le couteau ne lui appartenait pas, qu'il l'avait trouvé et voulait se protéger. L'autre mis en cause reconnaît les coups qu'il a donnés, précisant qu'il souhaitait séparer les belligérants et se défendre. Un des blessés explique qu'il a pris peur et est parti en courant. Le premier des prévenus l'a alors poursuivi et lui a asséné plusieurs coups de couteau avec une violence inouïe, décrit-il. Une autre victime, frappée aussi avec l'arme blanche, a eu des blessures profondes, nécessitant une opération. L'avocate générale déclare que l'arme, retrouvée par la police sous une voiture, appartenait bien au porteur du couteau car son ADN y a été découvert.

Allatolat Jacques écope de 36 mois de prison, dont 18 mois de sursis probatoire pendant 2 ans. L'autre prévenu est condamné à un an de prison avec sursis probatoire de 2 ans. Tous deux ont obligation de soins pour alcoolisme, interdiction d'entrer en contact avec l'autre et doivent verser une indemnisation aux victimes.