Normandie. Tendance Ouest recrute un coordinateur technicien d'exploitation (H/F)

Tendance Ouest est une radio régionale créée en 1982. Forte de ses 27 fréquences réparties sur les cinq départements normands, elle est la première radio indépendante de Normandie. Elle dispose de studios à Saint-Lô, Cherbourg, Alençon, Caen, Rouen et Le Havre.

Le candidat doit être polyvalent, agile, réactif, rigoureux, force de proposition et autonome.

Sous l'autorité de la direction, il coordonne l'activité technique de la radio et décide des choix d'équipements et installations. Il assure le fonctionnement des installations techniques, le câblage, la maintenance et les interventions sur site. Il met en œuvre et exploite les moyens techniques nécessaires à toute émission de radio, effectue les réglages et l'exploitation des systèmes techniques en Haute Fréquence, du traitement de son et des systèmes de la chaîne de transport et de codage studios-émetteurs. Il doit avoir les connaissances techniques qui permettent de faire face à toutes les problématiques de fonctionnement d'une radio (production, diffusion, opérations extérieures).

Connaissances requises

- Très bonnes connaissances informatiques et réseaux IP, réseau AXIA, logiciels métier (GSelector, Zetta, PubManager),

- Entretien et maintenance (sites de diffusion HF, DAB+, CDM, studios, matériel de reportage…), exploitation,

- Des connaissances vidéos sont un plus (captation, montage).

Formation

BAC + 2/3 ou équivalent audiovisuel multimédia, BTS ou DUT.

Poste à pourvoir dès maintenant.

CDI de 39h hebdomadaire.

Rémunération : 30 000 euros à 40 000 euros brut annuel, selon profil.

Poste basé à Saint-Lô (Manche).

Envoyer CV + lettre de motivation à Jean-Baptiste BANCAUD, directeur délégué, recrutement@tendanceouest.com