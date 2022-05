[Enquête]. Côte d'Albâtre : de la surfréquentation au tourisme durable, le défi d'Étretat

À Étretat, on compte 803 touristes pour un habitant. La crise sanitaire ne les a pas éloignés, au contraire. Si l'office de tourisme recensait 915 000 visiteurs en 2020, la barre du million a de nouveau été franchie l'an dernier sur ce territoire de 4 km2, avec des pointes historiques - et inattendues - pendant les vacances de février. "On peut largement parler de surfréquentation", estime Estelle Serafin, adjointe au maire en charge du tourisme et du développement économique. Sur ce territoire, la commune n'est pas la seule à la manœuvre. Membre depuis 2019 de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, elle est aussi l'une des treize municipalités incluses dans l'opération Grand Site, pilotée par le Département de Seine-Maritime. L'État, à travers notamment le conservatoire du littoral, est lui aussi partie prenante.

Exit voitures et motos

Il y a urgence. "D'abord, pour la sécurité des touristes et des locaux, et dans un souci de confort, pour que tout le monde (habitants, commerçants, touristes) puisse y trouver son compte et profiter d'Étretat l'éternelle. On veut avancer vers du tourisme propre, sans pollution sonore et sans pollution tout court, en bord de mer", poursuit Estelle Serafin. Un plan pluriannuel, courant jusqu'à 2031 et chiffré à 50 millions d'euros, a été élaboré par l'équipe municipale élue en 2020. Objectif : établir et hiérarchiser les aménagements à réaliser. La commune et la communauté urbaine y travaillent de concert lors d'échanges mensuels. "Le Havre Seine Métropole a des compétences et est force de proposition", estime l'adjointe au maire. Priorité numéro 1 : la sécurisation du village, à travers la piétonnisation partielle du centre-ville. À terme, seuls les habitants seraient autorisés à y circuler en voiture. "Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, sans infrastructure pour reloger les 400 places existantes de l'hypercentre", tempère Estelle Serafin. La municipalité voudrait en profiter pour déporter le parking réservé aux motos, "qui drainent une pollution sonore très importante, dans un hypercentre exigu, avec des trottoirs étroits". La place des autocars, qui stationnent actuellement sur le parking du Grand Val, près des écoles, est aussi en réflexion. "Notre but n'est pas d'agrandir la capacité d'accueil, mais bien de réorganiser les flux", assure l'adjointe au maire. Où réintégrer les places du centre-ville ? La pérennisation du parking de la Guezane, situé route de Criquetot-l'Esneval, pourrait être une solution. Mais pour l'heure, les propriétaires de ce terrain, situé sur la commune du Tilleul, ne souhaitent pas s'en séparer. Il est mis à disposition gracieusement dans le cadre d'une convention tripartite avec les deux communes. Étretat a identifié un autre foncier dans le périmètre de la commune, mais cette piste n'a pas obtenu l'aval de toutes les parties prenantes. "Étretat étant un site classé, nous sommes plusieurs à devoir donner le 'go'." Une multiplication des décisionnaires qui peut entraîner de l'inertie. "Toute objection est recevable… Tant qu'il y a des contre-propositions qui permettent de faire avancer les choses."