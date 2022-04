Affaire Mélanie Boulanger. "Je suis irréprochable" : la maire de Canteleu mise en examen s'exprime

"Je vais pouvoir me défendre et apporter les preuves de mon innocence", affirme la maire de Canteleu. Mélanie Boulanger, réagit pour la première fois dans un communiqué depuis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire ce vendredi 22 avril pour complicité de trafic de stupéfiants.

Son adjoint, Hasbi Colak, est lui aussi inquiété par la justice. Les deux élus avaient été placés en garde à vue en octobre 2021 à la suite d'une vaste opération de démantèlement de trafic de drogues de la police.

"Je suis et reste combative. J'ai toujours lutté contre le trafic de stupéfiants qui gangrène Canteleu, la commune où je suis maire depuis huit ans", indique l'élue.

Cette mise en examen permettra de laver son nom, affirme son avocat, Me Arnaud de Saint Rémy : "La mise en examen est un moyen de défense. Notre but est de convaincre la justice d'un non-lieu et il faut pouvoir avoir accès au dossier."

Élue à la métropole de Rouen en charge de la jeunesse, de la vie étudiante, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Mélanie Boulanger se met en retrait de son mandat le temps de l'instruction, "pour se consacrer à cette affaire mais aussi et surtout à [son] mandat de maire".

"Elle n'est pas interdite d'exercer son mandat de maire. Elle peut parfaitement le faire avec [Hasbi Colak] à ses côtés. Ils siégeront tous les deux au conseil municipal sans difficulté", réagit son avocat.

Seul commentaire de sa famille politique, celui du président de la Métropole de Rouen et maire de la Ville, Nicolas Mayer-Rossignol, "convaincu de l'innocence de Mélanie Boulanger. Comme pour Dominique Baudis, ignominieusement calomnié au début des années 2000 et qui avait finalement obtenu gain de cause".

Les élus socialistes contactés par la rédaction de Tendance Ouest n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette mise en examen.

Parmi eux, le compagnon de Mélanie Boulanger, Nicolas Rouly, lui-même élu à la métropole de Rouen et maire de Grand-Quevilly, il est actuellement en convalescence à la suite d'un accident le mois dernier.