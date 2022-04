Caen. Elle lance une application pour repérer les bonnes adresses

"Où est-ce qu'on peut manger un bon libanais ?", "Où peut-on bruncher à Caen ?" Vous n'êtes pas le seul à vous être déjà posé ces questions. Adeline Cancre, 62 ans, originaire de Normandie, a trouvé un moyen de vous aider. Elle vient de lancer en avril 2022 une application qui permet de repérer les bonnes adresses caennaises. Son nom ? Adeline à Caen, tout simplement. Restaurants, bars, magasins de décoration, boutiques de prêt-à-porter... il y a de tout. Après plus de quatre mois à dénicher les bons plans sur le terrain, elle a fait ses choix "au coup d'œil, les boutiques où je suis bien accueillie, avec un bon rapport qualité-prix", détaille celle qui passe la moitié de sa vie à Lisbonne et l'autre à Caen. Sur l'application, les bonnes adresses sont répertoriées par catégorie et par couleur sur une carte interactive. "J'écris un reportage pour chacune d'entre elles" en français, en anglais ou en portugais, histoire de s'adresser aussi bien aux habitants qu'aux touristes.

Adeline Cancre explique comment elle a fait son choix Impossible de lire le son.

Pour en profiter, téléchargez l'application Adeline à Lisbonne et cliquez sur l'onglet Caen.

La carte des bonnes adresses existe aussi en format papier. Elle est distribuée dans toutes les bonnes adresses sélectionnées.