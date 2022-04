Sport. Le Caen Basket Calvados fait tomber le dauphin : le récap' sport du week-end

Que retenir du sport dans la région caennaise lors de ce deuxième week-end d'avril ?

Le match à retenir : le CBC fait tomber Poitiers et offre le titre à Angers

Ce vendredi 8 avril, les Caennais se sont replacés après avoir dominé Poitiers 74 à 67.

Rapidement devant (21-13, 10') et en contrôle (42-27, 20'), les Cébécistes ont continué leur cavalier seul pendant près de 30 minutes (64-42, 30'). On pensait le match joué, mais après une suspension de jeu suite à la panne d'un panneau d'affichage (66-48, 34'), le CBC s'est mis à balbutier son jeu dans le final.

Le club s'est fait quelques frayeurs (74-67, 40'). Cette victoire offre aussi le titre à Angers, le prochain adversaire de Caen (mardi), qui a perdu au Havre (91-76).

La décla du week-end

Fabrice Courcier (Entraineur du CBC après la victoire contre Poitiers) : "On a eu l'impression que le match était gagné, alors qu'on finit à +7. Le 25 à 10 du dernier quart-temps ne reflète pas les trente premières minutes, et c'est toujours un petit point négatif sur lequel on doit être vigilant. Nous sommes montés de plusieurs étages sur ce match, et c'est la très bonne performance sur 30 minutes que je retiendrai de ce match."

Le Flop : une fin en eau de boudin pour les basketteuses de Mondeville

On s'attendait à les voir aller bien plus loin dans les playoffs de Ligue Féminine 2, après leur deuxième place de saison régulière. Malheureusement, leur mauvaise fin de match à l'aller (63-69), et une première mi-temps difficile ce samedi 9 avril leur ont coûté la qualification face à Strasbourg (80-71).

La perf' : Moïse Diamé (Caen Basket Calvados)

Ce vendredi 8 avril, le capitaine caennais a été de tous les fronts : au tir (22 points), au rebond (10 rebonds)... et à la sanction (5 contres, 5 interceptions et 5 fautes provoquées). Le tout pour une évaluation totale de 38 ! Un match de patron, qui a forcément simplifié la tâche des Cébécistes face à Poitiers.

La question du week-end : Le Caen TTC peut-il devenir champion de France ?

Après leur victoire de mardi contre Saint-Denis (3-2), les Caennais ont repris la tête de la Pro A, deux points devant La Romagne, et surtout Angers, leur prochain adversaire (le 3 mai), qui a un match en retard.

Nous avons donc posé la question à leur entraîneur, Xavier Renouvin. Pourtant, il ne s'y projette pas encore : "Je vais penser à préparer les rencontres suivantes. On en n'est pas là ! Ça paraît tellement loin ces quatre matchs, parce qu'à chaque fois, ça peut être un piège.".