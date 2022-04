Musique. Un album en duo pour les frères Gims et Dadju ?

Alors que Gims revient avec ses compères de Sexion d'Assaut (Barack, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M) pour une tournée dans toute la France, son petit frère Dadju aura son premier rôle au cinéma, à l'affiche du film Ima, dans les salles le 11 mai, avant de se produire au Parc des Princes le 18 juin prochain.

Dadju prépare également la sortie de son troisième album Cullinan, prévu pour le 13 mai.

Depuis plusieurs semaines, les deux frères font beaucoup parler d'eux, avec un mystérieux album en commun. Pour éclaircir les rumeurs entendues, Dadju était l'invité de l'ancien basketteur Tony Parker, pour un podcast sur Spotify.

"J'adorerais faire un album avec Gims, je pense que, comme tout le monde, au-delà d'être mon grand frère, c'est Gims en fait. Donc ouais, si je peux faire un album avec lui, ou avec d'autres gens, il y a d'autres gens avec qui j'aimerais bien aussi faire des albums, donc pourquoi pas [...] On en a parlé plusieurs fois et on en parle depuis longtemps. Je sors mon album et un film dans les semaines à venir. Et lui est sur d'autres projets en ce moment."

Une idée de collaboration qui ne déplairait donc pas au chanteur franco-congolais, une affaire à suivre de très près.

Pratique. Pour sa tournée, Sexion d'Assaut passera par la Normandie, le groupe sera au Zénith de Caen le 5 mai et au Zénith de Rouen du 9 au 10 mai.