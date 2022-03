Insolite. Il fabrique et installe un faux radar… dans son jardin !

Énervé par le bruit des voitures en excès de vitesse dans sa rue, pourtant limitée à 50 km/h, Peter Van der Gucht a eu une idée très originale pour remédier à la vitesse excessive qu'il subit avec ses voisins au quotidien : construire un faux radar. Le Belge a posté depuis son jardin un dispositif plutôt efficace.

Un "faux" radar légal !

Bricoleur, travaillant dans une entreprise de carrosserie, Peter a eu l'idée de créer un faux radar après avoir consulté des plans et des photos de radars en ligne. Pour aller encore plus loin, et rendre son "faux" radar encore plus vrai, il a décidé de placer sur le poteau un flash qu'il actionne via télécommande quand il devine qu'un automobiliste va passer à toute vitesse devant sa maison.

Le radar paraît si réel qu'il est souvent signalé sur l'application Waze.

Les policiers venus sur place avaient des doutes sur la légalité du dispositif. Pourtant, ils l'ont validé, puisque ​​le radar ne se trouve pas sur une voie publique mais sur un terrain privé. Les forces de l'ordre ajoutent même que si cela permet de réduire la vitesse, ils sont pour.