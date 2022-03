Bonne table dans l'Orne. Un air de Méditerranée dans l'assiette !

Le printemps débute à peine et pourtant, dans l'assiette, ça sent déjà l'été. Dans la cité argentanaise, La Citadelle Argentan concocte des plats typiquement italiens. Pâtes al dente et pizzas font la force de la maison. Hamed et Anna Maged se sont installés ici en 2018.

Le fruit du hasard

Rien ne présageait que le couple allait ouvrir son établissement en Normandie. Hamed a cuisiné une vingtaine d'années sur Paris, dans plusieurs restaurants italiens. "J'ai eu la chance de travailler avec de bons cuisiniers. Tout ce temps m'a permis de m'améliorer", explique-t-il. S'il a toujours eu l'envie d'être son propre patron, il prend les rênes et saute le pas lorsqu'en 2018, l'un de ses proches l'appelle pour l'informer qu'un fonds de commerce est en vente à Argentan. En cherchant sur Internet, Hamed se trompe et croit qu'il s'agit d'Argenteuil, en Ile-de-France. Mais son ami lui confirme le code postal : 61200, dans l'Orne. Peu importe, quitter la capitale ne lui fait pas peur. Le couple s'installe en Normandie et monte sa première affaire.

Des plats traditionnels

Campagnola, Al salmone, Al tartufo, ou encore Pesto e pinoli, le menu présente un peu moins d'une vingtaine de plats de pâtes différents. Mais ce midi, mon choix se dirige vers les pizzas. Le chef me suggère celle aux fruits de mer, à 13 € "la plus prisée de la maison". Je suis son conseil. Une fois sous mes yeux, l'assiette est imposante. Moules, langoustines, couteaux de mer, calamars et autres crustacés, la pizza est un aller simple pour le Sud. Le goût salé du plat me plonge dans la Mer Méditerranée. À peine les vacances d'hiver terminées, je pense déjà à me rapprocher du soleil italien.

La fin du repas se fait en douceur. En dessert, je choisis une mousse au chocolat, à 5,50 €, délicate et onctueuse. Il n'y a rien de mieux pour finir en beauté.

Pratique. La Citadelle Argentan, 23 rue de la Chaussée. Ouvert tous les jours sauf le mercredi, 12h-14h30 et 18h30-22h30.