Rouen. La convivialité des rendez-vous de la cervelle : le goût des autres !

Depuis 2010, la Ville de Rouen donne carte blanche à Fabienne Quéméneur et à sa compagnie Le Nom du titre pour animer des soirées à la fois drôles et intelligentes au cours desquelles des spécialistes proposent des pistes de réflexion sur des sujets de société. Elle présente les nouveautés de cette saison.

Quelle est la thématique de cette saison ?

Tous les ans, nous choisissons des thématiques en lien avec l'actualité. Nos sujets captent vraiment l'air du temps. L'année passée, nous nous sommes interrogés sur nos rapports aux autres, par exemple ce qu'on donnait à voir de nous-même. Or cette année, nous avons sondé un climat ambiant qui nous a semblé vraiment à la fois bavard, incohérent et confus. En effet, à cause de cette crise majeure que nous sommes en train de traverser, nous sommes actuellement tous désorientés, en manque de repères et de sens. La confusion : c'est le sujet que nous avons voulu étudier pour mieux s'éclaircir l'esprit dans ce nouveau programme.

Comment les rendez-vous de la cervelle ont-ils évolué ces derniers temps ?

Nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire et, malheureusement, certaines de nos séances n'ont pas pu accueillir de public. Nous avons donc pris le parti de les filmer et de les retransmettre en direct, pour ne surtout manquer aucun rendez-vous. Depuis lors, toutes nos séances sont filmées et restent accessibles gratuitement sur notre chaîne YouTube. D'autre part, lorsque nous avons pu enfin retrouver notre public, nous avons dû aussi relever de nouveaux défis à cause des restrictions. Nos rendez-vous conjuguent toujours performances artistiques, préparations culinaires, débat et humour, chacun de nos animateurs se réappropriant le sujet avec son propre mode d'expression et faisant vivre à nos spectateurs une expérience sensorielle complète. Mais notre cuisinier, ne pouvant plus nous faire goûter ses plats, a su régaler nos sens d'une autre manière, en nous proposant une expérience olfactive. Ces interdits ont finalement boosté notre créativité.

Qu'est ce qui nous attend

prochainement ?

Le 28 février, nous recevons un jeune philosophe marcheur, Simon Parcot, qui participe pour la première fois aux rendez-vous de la cervelle. Comme les anciens, penser, pour lui, c'est cheminer. La pensée passe par le corps en mouvement. Il nous invite à sortir de la confusion en s'interrogeant sur notre façon de percevoir notre environnement et de dialoguer avec. Puis, en mars, nous recevrons Jean Birnbaum, directeur du monde des livres qui nous propose de nuancer nos opinions. En ces périodes mouvementées, il est en effet difficile d'apporter de la nuance sur des sujets qui font débat. Lui, encourage le débat : apporter de la nuance, c'est aussi enrichir sa pensée.

Pratique. Lundi 28 février à 19 h 30 à l'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen. Entrée libre. Infos sur rouen.fr.