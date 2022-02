Normandie. Plan de transport de la SNCF : un retour à la normale… ou presque

Entre télétravail obligatoire et augmentation des contaminations liées à Omicron, le plan de transport de la SNCF était allégé depuis plusieurs semaines en Normandie. L'entreprise annonce le retour d'un service normal, à compter de lundi 21 février.

Les lignes régionales Krono, Citi et Proxi seront effectivement toutes en service normal.

En revanche, six trains depuis et vers Paris (lignes Krono +) sont toujours aux abonnés absents, du lundi au vendredi, "au vu de leur faible fréquentation", indique la SNCF, qui avance, par téléphone, l'impact de la prolongation des mesures de télétravail, dans certaines entreprises. Il s'agit des trains 3108, 3143, 3122, 3340, 3305 et 3314. Comme ces dernières semaines, ils seront retirés du plan de transport.

Les fiches horaires sont téléchargeables ici.