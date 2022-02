Le Havre. Une nouvelle boutique, crochet et fripes

Ziza Loca et La Baroude sont de nouvelles venues dans le commerce havrais. Cette boutique propose des pièces en crochet et des fripes.

Marianne Baudoin a ouvert Ziza Loca, en juin dernier, pour vendre ses vêtements et ses accessoires réalisés en crochet. En activité depuis 2017, elle vendait ses réalisations sur les marchés de créateurs. Le fait de s'installer dans une boutique lui permet de proposer des ateliers de crochet et de tricot.

En décembre, Marianne Baudoin a rencontré Lucie Lerat sur un marché de créateurs. Cette dernière a monté une friperie en ligne qui s'appelle La Baroude. Originaire de Marseille, elle est partie de la cité phocéenne en mai 2021 pour traverser la France avec son compagnon et une caravane vintage, pour collecter des vêtements. Arrivé au Havre en septembre dernier, le couple est tombé sous le charme de la cité Océane et s'y est installé. Le courant est bien passé entre les deux femmes et La Baroude s'est alors installée dans la boutique Ziza Loca, où une sélection de vêtements homme et femme est proposée. Lucie Lerat aime proposer des pièces uniques, faisant attention aux matières et aux couleurs (qu'elle aime vives).

Les deux femmes veulent proposer du sur-mesure, loin de la fashion mode.

La boutique est située rue Guillaume-de-Marceilles, non loin de la rue de Paris. Elle est ouverte de 14 heures à 18 h 30.