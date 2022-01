Jullouville. Un projet immobilier sur un terrain près de la mer fait polémique

À Jullouville, le maire a accordé un permis de construire à un promoteur immobilier pour la création d'un immeuble de 14 logements sur un terrain de 1 900 mètres carrés en bord de mer, pour un prix de vente 1,4 million d'euros. Un comité contre ce projet immobilier est né dans la commune voisine de Carolles, le Collectif Carolles Plages. Une pétition en ligne a été lancée, qui a reçu, au mercredi 26 janvier, plus de 4 700 signatures.

Pour le maire de Jullouville Alain Brière, le projet respecte les réglementations en vigueur, il ne pouvait donc par l'interdire. Par ailleurs, l'édile n'avait pas non plus les moyens de préempter ce terrain.

Pour le maire de la commune voisine, Miloud Mansour, une construction aussi massive sur une zone fragile et menacée par des débordements réguliers d'un cours d'eau et la montée des eaux, n'a plus de sens aujourd'hui.

Le comité qui s'est monté contre ce projet immobilier, comme la mairie de Carolles, ne s'interdisent pas de possibles recours.