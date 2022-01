Sud-Manche. Le projet de station Starlink abandonné

Il n'y aura pas de station Starlink à Saint-Senier-de-Beuvron. Le service d'accès à l'internet par satellite lancé par le milliardaire Elon Musk, n'a plus qu'une seule station terrestre en France, après l'arrêt des projets dans la Manche et Gravelines (Nord), contestés localement. La mairie de Saint-Senier avait notamment pris un "arrêté d'opposition" en décembre dernier. Le projet devait s'établir sur un terrain agricole de 3 hectares. Il prévoyait notamment l'installation de neuf dômes abritant les antennes de communication avec les satellites. Starlink permettrait aux habitants des zones mal desservies par les réseaux fixe et mobile des opérateurs télécoms d'avoir accès à Internet via des milliers de petits satellites circulant en orbite basse autour de la Terre.

Les habitants s'inquiétaient des effets potentiels des émissions d'ondes. L'Agence nationale des fréquences, gestionnaires des fréquences radio-électriques en France, estimait de son côté que ces stations, n'émettant que vers le ciel, ne présentaient pas de risques pour la population. À la demande de Starlink, l'Arcep (l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a abrogé l'autorisation d'utilisation de fréquence le 4 janvier pour Saint-Senier.

Avec AFP