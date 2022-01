Rouen. Le chantier du 105 est lancé avec des modifications

Les travaux ont bien commencé, au début du moins de janvier. Deux nouveaux hangars vont s'élever, le 105 et le 105 bis, entre le 106 et le pont Guillaume le Conquérant. Ils ont été pensés par la Métropolitaine comme "un lieu vivant et multifonctionnel, où se côtoieront des activités touristiques, culturelles, entrepreneuriales et de loisirs". Le projet avait été présenté dès avril 2018, avec le geste architectural fort de Marc Mimram. Il a néanmoins évolué dans sa programmation. Dans le hangar 105 bis (le plus près du pont), une salle de spectacle de 1 000 places devaient voir le jour, mais le projet avec le Théâtre à l'Ouest n'a pas pu aboutir. "Ça a impacté fortement notre projet au niveau architectural, explique Alice Pischiutta, directrice de développement de la Métropolitaine. On retrouve un hangar complètement vitré, avec des vues ouvertes sur la Seine." Finalement, c'est Now coworking, entreprise rouennaise, qui installera son siège social au sein du nouveau hangar. 3 600 m2 de bureaux seront ouverts à la location. "Ça va nous amener de la vie avec 350 à 400 coworkers tout au long de la journée."

Exit aussi le projet de skatepark au rez-de-chaussée, les différents acteurs ne s'étant pas mis d'accord. Une convention d'étude a été accordée à l'Atelier Lucien pour travailler sur l'espace d'environ 800 m2. Baptisé "le sous-marin", le lieu devrait être un centre d'expérimentations artistiques et festives.

Le 105 autour de l'hôtel 4 étoiles

Pour le hangar 105, la locomotive reste la même que lors de l'annonce du projet, avec un hôtel quatre étoiles qui comprendra notamment une piscine en rooftop et un spa de 400 m2. La société retenue pour ce projet n'a pas encore été révélée pour l'heure.

Le rooftop du 105 accueillera aussi un restaurant gastronomique, Le Rouf, porté par les associés du Cancan, place du Vieux-Marché.

Deux grues travailleront en simultanée sur les deux hangars, dont la construction pourrait s'achever dès décembre 2022 ou janvier 2023.