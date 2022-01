Caen. Mouvement de grève : un service minimum d'accueil dans les écoles

Un mouvement de grève est prévu dans les écoles, jeudi 13 janvier. La Ville de Caen met en place un service minimum d'accueil pour les parents n'ayant pas d'autres solutions de garde. L'organisation se décline de cette manière : pour la Rive Droite, les enfants iront à l'école Albert Camus, cela concerne les écoles Reine Mathilde, Millepertuis, Lyautey, Victor Lesage et Louis Le Chatelier. Pour la Folie Couvre-Chef, le lieu d'accueil sera Michel Tregore, cela concerne l'école Cinq Continents. Pour le Chemin Vert et Venoix, ce sera La Maladrerie, cela concerne les écoles Jean Moulin, Michel-Pondaven et Paul Gernez. Pour le centre-ville, ce sera à La Pigacière pour les écoles Henri Brunet, Jean Guehenno, Duc Rollon et Bosnières. Enfin, pour le Nord-Est, ce sera au Clos Herbert. Cela concerne les écoles L.S. Senghor, Les Vikings et Puits Picard.

Les enseignants dénoncent un épuisement et l'exaspération de toute la communauté éducative, face notamment au changement de protocoles répétés dans l'éducation.