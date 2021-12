Argentan. Sous-préfète et maire visitent les services mobilisés la nuit de Noël

Foie gras, huîtres, dinde, bûche… alors que chacun s'apprête à fêter le réveillon de Noël, d'autres prennent la route du travail : ils et elles sont policiers, gendarmes, pompiers, ou agents hospitaliers…

À Argentan, leur engagement professionnel est souligné par une visite de la sous-préfète Christine Royer et du maire Frédéric Léveillé, d'abord à la police municipale, puis à l'hôpital. "Aux urgences, rien n'est prévisible, on ne sait jamais comment va se passer la nuit, explique le Dr Scori, mais tout en effectuant le service, on essaye d'être dans une ambiance de Noël." Malgré tout, Dr Bureau, qui a des enfants, confesse qu'elle "aurait préféré être à la maison ce soir, mais il faut assurer le service et c'est chacun son tour". L'espace d'un instant, la sous-préfète s'est transformée en mère Noël, offrant des chocolats aux urgentistes "pour que vous sachiez que ce soir on pense à tous ceux qui travaillent", soulignant qu'elle-même est de permanence.

Puis, sous-préfète et maire ont poursuivi leur tournée par la police, les pompiers, et la gendarmerie...

Le maire d'Argentan Frédéric Léveillé, la sous-préfète Christine Royer et le directeur de l'hôpital Stéphane Péan, d'abord à la rencontre des personnels des urgences, puis en pédiatrie.