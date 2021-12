Handball (Proligue). Les Vikings poursuivent sur leur lancée avec une victoire à Besançon

Les Vikings de Roch Bedos avaient l'opportunité de poursuivre sur leur très belle victoire contre Dijon vendredi dernier (29-27) lors de ce déplacement à Besançon mardi 14 décembre. Très vite aux commandes, ils n'ont laissé aucune chance à leurs hôtes et grimpent à la 7e place de Proligue.

Le match

Les Caennais se sont mis d'entrée dans la bonne direction grâce à Alan Santos de Lima, efficace d'entrée de jeu, et Mathias Créteau (2-6, 10'). Le local Prohaska a ensuite permis aux siens de se rapprocher sur du jeu rapide (9-10, 21'). Mais de très bons derniers instants ont permis aux Vikings de se trouver à +3, à un moment où les Bisontins auraient pu recoller (12-15, 30').

À la reprise, les visiteurs ont continué sur leur foulée, grâce à des attaques construites qui ont abouti (15-20, 41'). Mathias Créteau et Evaris Muyembo ont ensuite porté l'avance normande à 7 buts, permettant de presque tuer le match (18-25, 49'). Franic a ramené les locaux à 4 buts (23-27, 58'), mais il était bien trop tard pour que cela puisse inquiéter les Caennais (24-28, 60').

Le joueur du match : Mathias Créteau

Un peu plus dans un rôle de l'ombre cette saison, avec un peu plus de 3 buts par match, l'arrière gauche s'est amusé de la défense bisontine. Auteur de 10 buts, pour un seul échec au tir, soit plus d'un tiers des buts normands, il a grandement contribué à aider les Caennais, leur permettant de disposer de leurs hôtes.

La stat' : 46 %

Avec 17 arrêts sur les 37 tirs cadrés dont il a eu à faire face, Alan Santos de Lima a une nouvelle fois fait beaucoup de bien à la défense caennaise.

La fiche

Besançon - Caen : 24-28 (mi-temps : 12-15).

Besançon : Claire 6, Aillaud 7, Mané 1, Fayard, Molherat, Vallet 1, Regnier, Mondiangu, Paris, Franic 3, Prohaska 5. Gardiens : Mocevic 1 but et 13 arrêts, Ewe 2 arrêts. Entraîneur : Benoit Guillaume.

Caen : Muyembo 5, Allais 3, Langevin, Mancelle 2, Creteau 10, Lagier Pitre 3, Ermolenko 1, Guillard, Trottet 1, Deschamps 1, Lakbi 2, Slassi. Gardiens : Santos de Lima 17 arrêts, Portat. Entraîneur : Roch Bedos.

Prochain rendez-vous

Les Caennais auront la possibilité d'enchaîner une troisième victoire consécutive, avec la réception des Pyrénéens de Billière ce samedi 18 décembre à 19 heures.