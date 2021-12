Normandie. Avant Noël, les donneurs de sang appelés à se mobiliser

Les réserves de sang sont très faibles en cette fin d'année, alors qu'il faut 500 dons chaque jour en Normandie pour couvrir les besoins. Au niveau national, moins de 85 000 poches de sang sont disponibles aujourd'hui, alors qu'il en faudrait 115 000 pour couvrir les besoins des malades pendant les fêtes de fin d'année, alerte l'Établissement français du sang (EFS).

Baisse des donneurs

Une collecte mobile a eu lieu ce jeudi 9 décembre, à l'hôtel de ville de Rouen, et a affiché complet. Mais ce n'est pas encore suffisant pour rattraper le retard. "C'est vrai qu'en période de vacances scolaires ou de fêtes, il y a une baisse significative des donneurs parce que les gens partent et la motivation est un petit peu moins forte", explique Dominique Porcu, président de l'Association pour le don de sang bénévole de la région rouennaise.

"Il nous faut toujours de plus en plus de nouveaux donneurs", poursuit-il alors que les collectes organisées, notamment à l'université, ne peuvent pas se tenir compte tenu de la situation sanitaire. "Le plus beau cadeau de Noël que l'on peut faire, c'est de donner son sang", lance Hélène Proy, médecin de prélèvement à l'EFS.

Avec les mesures sanitaires, il faut prendre rendez-vous en ligne avant de se rendre à la Maison du don de Bois-Guillaume. À noter que la prochaine collecte mobile dans la région rouennaise aura lieu le vendredi 31 décembre à Barentin, à la salle Pierre de Coubertin. Il n'y a pas besoin de pass sanitaire et la vaccination contre la Covid-19 ne change rien dans la possibilité de donner son sang.