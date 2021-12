Le Havre. Pluies de grands noms pour les dix ans du Goût des Autres

Pour ses dix ans, le festival littéraire du Havre Le Goût des Autres met les petits plats dans les grands, avec une programmation dense du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022. Des écrivains récompensés ces dernières années seront au rendez-vous, mais aussi des musiciens ou acteurs.

Des lauréats de prix littéraires

Parmi la cinquantaine d'auteurs invités, on retrouvera notamment Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 pour Chanson Douce, qui présentera en avant-première au Havre le deuxième tome de sa trilogie Le pays des autres. Le public pourra aussi échanger avec Clara Dupont-Monod, fraîchement auréolée du Goncourt des Lycéens et du prix Femina, David Diop, plusieurs fois récompensé lui aussi pour Frère d'âme, Lilia Hassaine, écrivaine et chroniqueuse de l'émission Quotidien, Jean-Baptiste Del Amo, prix du roman Fnac pour Le fils de l'homme, Anne Berest, lauréate du prix Renaudot des lycéens avec La Carte Postale, etc.

Le festival tournera cette année autour de la thématique du secret, avec une dizaine de rendez-vous, dont une lecture-événement de Christine Angot, ex-chroniqueuse d'On n'est pas couchés qui a notamment écrit sur l'inceste, ou encore une carte blanche à Mazarine Pingeot, écrivaine et fille de François Mitterrand.

Des spectacles

L'humoriste et comédienne Nora Hamzawi, qui vient de sortir le livre Public Imaginaire, adapté d'une série de podcasts, sera également de la partie. Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, ouvrira le festival au Théâtre de l'hôtel de ville, avec une lecture autour de Marcel Proust. Des représentations mettront par ailleurs à l'honneur le chanteur Jim Morrison, l'écrivaine Françoise Sagan ou encore Gustave Flaubert, dont on célèbre en 2021 le bicentenaire de la naissance.

Pour cette dixième édition, le festival s'enrichit aussi d'un programme baptisé Nouvelle vague et consacré à de jeunes auteurs, dont certains, comme Shane Haddad, sont issus du master de création littéraire du Havre.

Enfin, Le Goût des Autres, c'est aussi une programmation musicale avec des Nuits électriques au pôle Simone Veil et au Tetris. On retrouvera notamment le collectif havrais Helios, le chanteur Rover ou encore le producteur électro Rone.

Le festival se déroulera dans dix lieux différents. La réservation se fera principalement en ligne.