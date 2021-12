Calvados. Tous en scène, le premier festival de l'humour à Ouistreham Riva-Bella

"Il s'agit d'un véritable challenge pour la commune", souligne Romain Bail, le maire de Ouistreham, venu présenter vendredi 3 décembre la première édition de Tous en scène, festival dédié à l'humour. Pour cette première édition, la programmation est de qualité et pour tous les publics. Le festival se déroulera salle Legoupil, pendant trois jours. La pièce de théâtre Drôle de campagne ouvrira le festival le vendredi 25 mars, suivie le lendemain soir du one man show de l'humoriste Booder. Enfin, le dimanche, Viktor Vincent, le mentaliste bien connu, clôturera le festival. "Nous avions la volonté d'avoir un événement de ce genre, festif et tous publics", précise Romain Bail. La salle Legoupil a une capacité de 600 places. La Ville de Ouistreham est productrice et réservataire du spectacle, il s'agit donc d'un vrai défi. "Nous avions envie d'oser et de changer les habitudes en proposant ce festival."

Romain Bail, le maire de Ouistreham Riva-Bella, a présenté vendredi 3 décembre la première édition de Tous en scène. - Nathalie Hamon

La billetterie est ouverte depuis le 1er décembre.

Comptez 35 euros la place ou 87 euros pour le pass 3 jours. Billetterie à l'office de tourisme, sur caenlamer-tourisme.fr ou au 02 31 97 18 63.