Sottevast. Les élèves fabriquent des colis de Noël pour les associations

Pour apporter un peu de gaieté à ceux qui ne fêtent pas Noël, parce qu'ils sont isolés, qu'ils ont une situation familiale compliquée, ou qui n'en ont pas les moyens, une opération solidaire est renouvelée cette année dans le Cotentin, par Fabienne Mouchel-Vichard, Cindy Provost et Justine Pouhier. Elles ont contacté plusieurs associations pour connaître leurs besoins et le nombre de leurs bénéficiaires.

Leur idée ? Fabriquer un colis de Noël avec plusieurs petits cadeaux à l'intérieur, au profit du Secours populaire, des Restos du cœur, Conscience Humanitaire, Itinérance, Le Panier du Val de Saire, ou encore l'association Femmes. Chacun peut y participer en cherchant une étiquette correspondant à un bénéficiaire (enfant, ado, homme, femme) directement dans un point de collecte. Il faut ensuite préparer son colis et le déposer au même endroit, avant le vendredi 10 décembre.

À l'école de Sottevast, dont la maternelle est dirigée par Fabienne Mouchel-Vichard, les élèves ont mis la main à la pâte, en apportant un petit quelque chose. Chocolat, gel douche, livre…

Chaque classe, jusqu'au CM2, prépare un colis pour une personne, avec même une touche personnelle. "On a fait des dessins et on va écrire un mot pour la dame", explique Timéo en CE1. Et les enfants ont bien compris le principe. "Faire beaucoup plaisir, c'est pour ça que j'ai amené ces petites voitures", raconte Jules. "Noël, c'est un jour très chouette pour les parents et les enfants. Il faut bien qu'on donne les cadeaux avant Noël", poursuit Camille.

Un message qui a du sens pour la directrice de la maternelle : "Ça fait partie des valeurs de l'école. La solidarité s'apprend dès le plus jeune âge. On espère qu'ils garderont ça en grandissant."