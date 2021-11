Alençon. Covid-19 : le "Plan blanc" déclenché au centre hospitalier

Le "Plan Blanc" est déclenché à l'hôpital d'Alençon après 18 cas de Covid-19 parmi des patients déjà hospitalisés pour d'autres pathologies : 14 en médecine polyvalente et quatre en pneumologie. Les visites du public aux malades sont désormais interdites "pour éviter les brassages de population et la transmission du virus", explique Anne-Catherine Sudre, directrice déléguée de l'ARS dans l'Orne, qui précise : "Le Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers (Chicam) reçoit le soutien du Centre régional de suivi des infections." Mais les personnels ne peuvent plus prendre de congés annuels. Comme c'était déjà le cas lors des précédentes vagues de Covid-19, il est évoqué l'organisation du travail en deux équipes faisant chacune douze heures de service. Ces derniers jours, jusqu'à 70 personnes ont dû être accueillies simultanément aux urgences. Le directeur a dû faire rouvrir des lits pour pouvoir toutes les accueillir. "On a une fragilité en ressources humaines sur l'hôpital au niveau des infirmiers", a confirmé la représentante de l'Agence Régionale de Santé.