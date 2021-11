Torigny-les-Villes. Le festival de la viande devient encore plus gourmand !

Près de 300 bovins, éleveurs, acheteurs, bouchers viennent de tout le Grand Ouest désormais pour cet événement devenu incontournable à Torigny-les-Villes. Le grand public n'est pas oublié, avec démonstration des maîtres bouchers, animations diverses, le concours de l'entrecôte d'or des bouchers. Cette édition du festival de la viande, organisée samedi 20 novembre toute la journée, s'enrichit d'un nouveau concours, celui du meilleur burger bistronomique. Six restaurateurs vont ainsi s'affronter et démontrer leur savoir-faire, mettre en avant la viande bovine label rouge et présenter une gastronomie décontractée !

Sur quels critères seront-ils jugés ? Éric Cauvin, formateur en restauration au CIM CFA de Saint-Lô, fait partie du jury.

Des burgers qui peuvent être très divers.

Plus de 5 000 personnes sont attendues. Les bénévoles se préparent à servir plus de 3 000 entrecôtes.